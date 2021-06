5000 €: Geldstrafe für „Wutwirtin“ wurde bestätigt

Der Linzer Bürgermeister hatte über die Betreiberin des Badcafes in der Linzer Altstadt, die im Jänner 2021 ihr Lokal für Gäste öffnete, eine Geldstrafe in der Höhe von 5000 Euro verhängt, mit der Begründung, dass sie nicht dafür Sorge getragen hätte, dass ihre Betriebsstätte im Hinblick auf die Covid-19-Schutzmaßnahmen nicht betreten werde. Die Betreiberin hatte die Lokalöffnung zuvor bereits bei einer Kundgebung angekündigt. Im Zeitpunkt des Einschreitens der Polizei befanden sich neben der Wirtin und einer Kellnerin mehr als 30 Personen im Lokal, an welche diverse Getränke ausgeschenkt wurden.