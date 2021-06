Italien-Coach Mancini: Erfolg auch ohne Catenaccio

Erfolgreichster Nationalcoach der Geschichte

Die Bilanz von zuletzt elf Siegen in Serie mit 32:0-Toren liest sich beeindruckend. Mit einer Siegquote von über 70 Prozent ist Mancini schon jetzt Italiens erfolgreichster Nationalcoach. „Von der ersten Stunde an hat der Trainer eine neue Mentalität in den Kopf der Spieler eingehämmert: Traut euch, greift an, seid dominant und spielt schön, ohne jemals aufzuhören, auch wenn ihr führt“, meinte die „Gazzetta dello Sport“. Und nach dem 3:0 zur EM-Eröffnung gegen die Türkei titelte die Fachzeitung: „Die Azzurri greifen an und haben Spaß: So hat Mancini alle erobert.“