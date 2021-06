Mutter kämpft um Betreuung für behinderte Tochter

Nach Absagen von 17 Einrichtungen ist ihre Tochter, die nicht sprechen kann, derzeit in einer Tagesstruktur in Niederösterreich untergebracht. Dort wird im Rahmen einer Bio-Landwirtschaft mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen gearbeitet. „Marlene wird gut gefördert. Die Arbeit im Gartenbau und mit den Tieren ist eine große Motivation für sie. Die körperliche Bewegung ist besonders wichtig“, so Frau H.