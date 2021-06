Banner zog mit Teilen der Produktion nach Thalheim

Die Zahl der abgesetzten Starterbatterien wurden auf 4,1 Millionen Stück nach oben geschraubt, der Umsatz stieg auf 270 Millionen €, in Spanien wurde eine eigene Vertriebsfirma gegründet - Banner Batterien gibt Vollgas in Richtung Zukunft. Trotz des Wandels in der Mobilität ist den Leondingern um Aufträge nicht bange.