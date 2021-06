„Geht um Menschen, die Land am Laufen halten“

Es gehe um Menschen, die schon länger in Österreich sind und die das Land während er Krise am Laufen gehalten haben, so Leichtfried, „sei es die Verkäuferin, die Kassiererin, Putzkraft oder Pflegepersonal.“ „Die Kriterien sind jetzt unglaublich hart, wir wollen sie marginal verändern, damit es besser funktioniert.“ Es sei unglaublich schwer, diesen Kriterien zu entsprechen. Jene, die die Kriterien erfüllen, würde hart für die Menschen in Österreich arbeiten. „Ich finde einfach, wenn Dinge ungerecht laufen im Land, dann muss man sie angehen.“