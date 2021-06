Diese Rolle spielt Garics bei Arnautovic-Wechsel

Seit Monaten im Kontakt

„Seit Februar-März bin ich im Kontakt mit ihm. Was ich ihm gesagt habe? Nun, dass es 100 Gründe gibt, warum er nichts Besseres wählen könnte. In keiner anderen Stadt kann man so gut leben, wie in Bologna. Ich lebe seit zwölf Jahren hier und würde Probleme kriegen, wenn ich meiner Frau sagen würde: ‘ziehen wir weg von da‘, wir lieben Bologna“. Garics (37) sieht sich als eine Art Sponsor von Bologna; „Ich habe Marko gesagt, er soll kommen, wenn er sich weiterentwickeln will, wegen der Lebensqualität und wegen des Klubs.“