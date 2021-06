Nachwuchs-Handballer holten Silber und Bronze

Nach einer 5:2-Führung verlor das von Coach Ludwig Szöveles betreute Dornbirner U18-Team beim Final Four in der Messehalle das Halbfinale gegen Fünfhaus noch mit 10:16. Dafür gewannen die Schoren-Girls im kleinen Finale die Hitzeschlacht gegen Bruck/Trofaiach mit 19:18. Torfrau Nina Tilliacher und Topwerferin Laura Götze (11 Tore) stachen beim Bronzemedaillen-Gewinner hervor. Der abschließende Final-Krimi ging mit 23:22 an Hypo Niederösterreich vor Fünfhaus.