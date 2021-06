Hansagfood ist ab sofort im Burgenland „on Tour“

Gesunde Ware für Kunden

Die Idee hinter dem fahrbaren Laden ist einfach: Man möchte mehr Menschen mit gesunden und frischen Waren vom Bauern versorgen. Vor allem in Gemeinden, in denen es keine Hofläden gibt. Der Start erfolgte in der Vorwoche in Klingenbach. „Wir sind zufrieden, es sind viele Leute einkaufen gekommen“, so Hans Goldenits.