Was sagt die Reaktion über Wirkung der Impfung?

Viele reagieren auf die Zusatzstoffe in der Impfung

Warum einige Menschen so stark auf die Impfung reagieren und andere gar nicht, hat unterschiedliche Ursachen. Zum einen springt bei den meisten von uns nach dem Einstich das angeborene Immunsystem an. Unser Körper muss sich mit den verabreichten Stoffen beschäftigen. Das kostet Kraft. Fieber, Gliederschmerzen und andere, teils heftigere Nebenwirkungen können die Folge sein. Zum anderen reagieren viele „auch auf die Zusatzstoffe, die in jeder Impfung enthalten sind“, erklärt Virologe Ulbert.