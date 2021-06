Verena Mayr in Ratingen starke Dritte

In Ratingen absolvierte Verena Mayr ihren ersten Siebenkampf seit der WM in Doha 2019, wo sie sensationell Bronze gewonnen hatte. Nach dieser langen Pause war sie gerade am ersten Tag doch „irrsinnig nervös“ gewesen. „Aber es war wichtig, dass ich endlich mal wieder einen Siebenkampf bestritten habe, gerade aus mentaler Sicht, es war noch nicht ganz so, wie ich mich kenne“, meinte Verena Mayr. Nachsatz unserer Olympiahoffnung: „Wenn ich nervös bin, vergesse ich manchmal zu atmen...“ Da muss sie dann Trainer Wolfi Adler beruhigen und an das kräftige Atmen erinnern...