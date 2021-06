Vor Urlaubssaison: Ansturm auf unsere Passämter

Teilweise müssen die Österreicher bis zu fünf Wochen warten, bis sie ihr bordeauxrotes Ticket ins Ausland in den Händen halten können. Zahlreiche Behörden haben bereits auf den Ansturm reagiert und stellen Zusatztermine zur Verfügung, wie zum Beispiel in Wien. Dort sind es rund 200.000 betroffene Personen. Wer als Einzelperson seinen Pass in der Bundeshauptstadt verlängern will, kann vielleicht in den kommenden zwei Wochen einen stornierten Termin ergattern. Aber eine vierköpfige Familie tut sich schwerer: nächster freier Termin erst ab Mitte Juli.