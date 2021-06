Vom Trainingslager direkt zur Europameisterschaft

Julia Hauser hat das Einzelrennen bei den Supersprint-Europameisterschaften in Kitzbühel auf dem 20. Platz beendet. Die aus dem für Olympia abgehaltenen Höhentrainingslager angereiste Wienerin hatte exakt eine Minute Rückstand auf die deutsche Gewinnerin Laura Lindemann. Platz zwei ging nach 500 m Schwimmen, 12 km Radfahren und 3,1 km Laufen an die Russin Valentina Riasowa (+5 Sek.), Rang drei an die Französin Leonie Periault (+6) und vier an Nicola Spirig (SUI/+16).