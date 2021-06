L.A. Clippers als zweites Team im Halbfinale

Spiel sieben muss her

Die Atlanta Hawks verpassten hingegen zuhause gegen die Philadelphia 76ers die vorzeitige Entscheidung. Das Team aus Georgia verlor das sechste Spiel 99:104 und musste damit in der Serie den Ausgleich zum 3:3 hinnehmen. Die entscheidende siebente Partie findet in der Nacht auf Montag in Philadelphia statt.