3-G-Regeln für den Sprung ins kühle Nass der Bäder

Keinerlei Kontrollen gab es beim „Krone“-Check am Panorama-Beach am Faaker See, dort konnte man ohne FFP2-Maske das Bad betreten. Derzeit werden Eingangsbereich mit Restaurant und Toiletten saniert. Zwar gibt es am 1. Juli weitere Lockerungsschritte, doch die 3G-Regel bleibt. Das sorgt für Unsicherheit. „Problematisch wird es in der Sommerferien bei Schulkindern. Wie sollen die am Sonntag zu einem Test kommen?“, fragt sich Philipp Schuster, Geschäftsführer des Strandbades Annenheim.