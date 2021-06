Wiesberger verpasst bei US Open knapp den Cut

Bernd Wiesberger hat bei den 121. US-Golf Open in La Jolla knapp den Cut verpasst. Der Burgenländer zeigte sich zwar am Freitag auf dem Torrey-Pines-Kurs leicht verbessert und legte eine 72er-Runde aufs Grün. Mit gesamt 147 Schlägen (5 über Par) nach zwei Runden fehlte aber am Ende ein Stroke für die Qualifikation fürs Wochenende.