Die mentale Gesundheit im Fokus behalten

Führung ist in der Krise gefordert

Im Hinblick auf mentale Gesundheit nehmen Führungskräfte eine Schlüsselrolle ein. Das Problem aber ist: Führungspersonen haben mitunter selbst mit den aktuellen Umständen zu kämpfen. Sei es eine Mehrbelastung, seien es Ängste oder Herausforderungen mit neuen Aufgaben und Tools. Sie müssen also einerseits das eigene Leben auf die Reihe bringen, während sie andererseits auf ihre Mitarbeiter und deren Themen eingehen sollten. „Fachliche Kompetenz reicht schon lange nicht mehr aus, um ein Team zu führen. Durch Corona ist der Bedarf an sozialer Kompetenz, emotionaler Intelligenz und Self-Leadership allerdings drastisch gestiegen“, konstatiert Psychologe Sprenger, der in jüngster Vergangenheit einige Führungskräfte dahingehend betreut hat.