Die lustigen Gartenzwerge von Gurk suchen Zuhause

Keine neuen Betreiber

Die Zwerge, die zum Teil bei Patenfamilien überwintert hatten, damit sie die Kälte gut überstehen, haben in den letzten Jahren sehr gelitten. „Die gesamte Anlage mit ihren Biotopen, Brücken und der Zwergenbahn ist schon sehr in die Jahre gekommen und renovierungsbedürftig.“ Zudem, so Wuzella, habe man keinen neuen Betreiber für den einstigen, 3000 Quadratmeter großen Tourismusmagnet finden können.