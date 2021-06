Ursache für trübe Aist bleibt weiter rätselhaft

„Ich hoffe, dass wir spätestens am Montag Ergebnisse am Tisch liegen haben“, wartet auch der Schwertberger ÖVP-Bürgermeister Max Oberleitner gespannt auf die Analysen der Wasserexperten. Sie sollen Klarheit darüber bringen, was die Bakterienplage im beliebten Flussbad verursacht hat. Zu klären gilt, ob das Problem in der Aist vor Ort entsteht oder weiter flussaufwärts „entspringt“.