Täter drangen über die Balkontür ins Haus ein

Stellen Sie sich vor, Sie bringen ihre Tochter in die Schule, kommen nach Hause – und bemerken, dass in Ihr Haus eingebrochen worden ist. So ist es einer Frau aus dem Südburgenland ergangen. In der einen Stunde, in der sie weg war, drangen Unbekannte ins Haus ein und ließen einen Safe und Bargeld mitgehen.