ÖSV-Adler Huber: Braun gebrannt von Hochzeitsreise

Na, der strahlt ja wie ein Honigkuchenpferd. Und ist komplett energiegeladen. Daniel Huber hat seine längst überfällige Hochzeitsreise in Griechenland voll genossen, die Sonne mit nach Kärnten genommen, ist braun gebrannt und voller Tatendrang zum Kondi-Camp der Skispringer am Faaker See angereist. Um dann beim Tennis-Doppel mit Cheftrainer Andreas Widhölzl gegen Stefan Kraft und Michael Hayböck zumindest ein 1:1 rauszuschlagen. „Das Finale steht noch aus. Aber Michi hat die Favoritenrolle. Er spielt echt gut Tennis“, so Huber.