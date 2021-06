„Der vergangene Herbst hat uns traumatisiert“

Wie hat Star-Movie die letzten Monate überlebt?

Wir haben Glück, in Österreich arbeiten zu dürfen, denn einen Umsatzersatz bis zu 80 Prozent für den Dezember gab es wohl in keinem anderen Land in Europa. Auch die Kurzarbeit hilft uns sehr. Förderungs-Neid braucht aber bei keinem aufkommen, denn die Hilfen waren überlebensnotwendig.