Vermisster 23-Jähriger tot aus der Donau geborgen

Vergangenen Freitag gab’s gegen 17.30 Uhr bei der Ernst-Koref-Promenade/Untere Donaulände einen Großeinsatz der Rettungskräfte, weil ein 23-jähriger Somalier aus Pasching vermisst war: Laute einem 22-jährigen Landsmann hatte sein Freund bei einem Sprung auf einen schmalen betonierten „Vorsteig“ das Gleichgewicht verloren und war in die Donau gefallen. Eine Suchaktion blieb ohne Erfolg. Am Donnerstag war es dann traurige Gewissheit: Die Leiche wurde in der Nähe der Autobahnbrücke aus der Donau gezogen.