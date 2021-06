„Raser-Paket“ mit zusätzlichen Maßnahmen geschnürt

Im Ministerrat wurde unlängst das sogenannte „Raser-Paket“ beschlossen. Dieses tritt im September in Kraft, wodurch auch die Länder mehr Spielraum und das nötige Werkzeug bekommen, um härter gegen Rasereien und illegaler Straßenrennen vorgehen zu können. „Das werden wir in Kärnten nutzen, denn Raser gefährden mit ihrem Verhalten nicht nur die eigene Sicherheit, sondern spielen mit dem Leben anderer. Das ist kein Kavaliersdelikt, denn es geht um die Sicherheit von unbescholtenen Verkehrsteilenehmern“, so Schuschnig weiter.