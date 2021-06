Olympia: Judo-Sextett hat Edelmetall im Visier

Österreichs Judoverband wird bei den Olympische Spielen in Tokio mit vier Athletinnen und zwei Athleten vertreten sein und damit zahlenmäßig zu den größten Teams innerhalb des ÖOC-Aufgebots zählen. Angeführt wird das Sextett von Michaela Polleres, die vergangene Woche bei den Weltmeisterschaften in Budapest in der Klasse bis 70 kg die Bronzemedaille gewonnen hat. Nationaltrainerin Yvonne Bönisch formulierte am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien als Ziel eine Medaille.