„Guardians of the Galaxy“ kommen auf PC, Konsole

Eine „unverwechselbare Mischung aus Science-Fiction, Familiendrama und Rock‘n‘Roll-Attitüde“ verspricht die Videospieladaption von „Marvel‘s Guardians of the Galaxy“, die Entwickler Eidos Montréal (u.a. „Shadow of the Tomb Raider“, „Deus Ex: Mankind Divided“) und Publisher Square Enix bereits am 26. Oktober auf PC, Xbox und PlayStation bringen. Gamer müssen darin die „einzigartigen Fähigkeiten jedes Wächters“ nutzen, „um eine wilde Vielfalt interplanetarer Feinde zu besiegen“.