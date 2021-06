Acht Fälle von gefährlicher Delta-Variante in NÖ!

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Nachdem am Freitag die erste Ansteckung mit der gefährlichen Delta-Variante der indischen Mutation in Niederösterreich bekannt wurde, folgen am Samstag gleich sieben neue und voneinander unabhängige Fälle. Brisant: Fünf betroffene Personen dürften sich laut Behördenangaben in fünf verschiedenen Ländern mit dem Virus infiziert haben. Die „Krone“ kennt alle Details.