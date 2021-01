Erstmals seit Jahrzehnten keine Grippewelle

Einheitliches Bild in ganz Europa

Das Ausbleiben einer Grippewelle zeigt sich in ganz Europa: Seit Ende 2020 wurden hier insgesamt 215 positive Proben des Influenzavirus festgestellt. Im Vergleichszeitraum 2019/2020 waren mit Anfang Jänner schon mehr als 48.000 positive Proben nachgewiesen worden. Für eine endgültige Entwarnung sei es zwar noch zu früh. Anschober geht aber davon aus, dass eine Grippewelle, so sie doch noch kommen sollte, jedenfalls wesentlich milder ausfallen wird als in den vergangenen Jahren.