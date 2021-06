Höll Zweite bei Downhill-Weltcup in Leogang

Der Saalbacherin Höll war die Enttäuschung anzumerken. „Es ist schwer. Es war mein erster Elite-Weltcup, also ist der zweite Platz ziemlich gut, aber ich habe es in der letzten Kurve vor dem Ziel einfach so vermasselt. Ich hatte das Gefühl, dass ich den Speed und das Selbstvertrauen hatte, aber es sollte wohl nicht sein. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen, vielleicht muss ich einfach noch ein bisschen warten“, erklärte der Teenager.