Jeder 2. Oberösterreicher ist ehrenamtlich aktiv

Oft selbstverständlich

Gleichzeitig nehmen es viele schon für selbstverständlich hin, so fehlt oft die nötige Wertschätzung. 19 Prozent der Befragten gaben an, dass Ehrenamtliche ausreichend gewürdigt und anerkannt werden. Der Top-Grund, sich unentgeltlich zu engagieren, ist die Freude am Helfen. Im Schnitt sind die Oberösterreicher 5,3 Stunden in der Woche für andere freiwillig da.