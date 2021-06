Blitz-Transfer: Mahalbasic düst an die Côte d’Azur

Allerdings – und das ist kurios: Der Vertrag gilt nur für die fünf noch ausstehenden Liga-Spiele plus der Titel-Play-offs. Die Monegassen mussten Rasid sogar aus dem bis Ende Juni in Oldenburg noch gültigen Kontrakt rauskaufen, scheuten keine Kosten: Denn der Tabellendritte will nach dem EuroCup-Sieg – und dem damit verbundenen Aufstieg in die EuroLeague, der höchsten europäischen Spielklasse – heuer auch die französische Meisterschaft holen!