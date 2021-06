Mühlviertler verlor bei Onlinebetrug 41.500 Euro

Eine „Wallstreet-Karriere im Wohnzimmer“ ist ein gefährlicher Traum: Der 24-Jährige eröffnete am 16. Dezember auf einer Homepage ein Tradingkonto, um mittels „Trading Roboter“ hohe Gewinne zu erzielen. Am 17. Dezember überwies er 500 Euro und machte sofort gute Gewinne. Nahezu täglich hatte er zu seinem persönlichen „Account Manager“ Kontakt, der ihm immer weitere Gewinne versprach und sogar Fernzugriff auf seinen PC hatte. Der 24-Jährige überwies in sechs Tranchen 12.000 Euro. Am 26. Februar 2021 verlor er alles mit einem Schlag. Doch der „Account Manager“ überredete ihn zu einer neuerlichen Investition, der Mühlviertler überwies in neun Tranchen weitere 29.000 €. In der Nacht vom 3. auf 4. Juni war alles weg. Seither ist auch der „Manager“ unerreichbar.