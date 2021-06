Vater vergisst Bub im Auto - Fünfjähriger stirbt

Eine schreckliche Tragödie hat sich am Dienstag in einer kroatischen Kleinstadt abgespielt: Ein Berufssoldat war gerade dabei, seinen fünfjährigen Buben in den Kindergarten zu bringen, als er einen Anruf aus der Arbeit bekam. Er solle sich sofort in der Dienststelle melden - dabei vergaß er vollkommen, dass sein Sohn noch im Auto saß. Erst am Nachmittag fiel auf, dass der Bub nie im Kindergarten abgegeben wurde - da kam jedoch für das Kind bereits jede Hilfe zu spät.