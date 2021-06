Messerstiche in den Rücken: Verdächtiger gefasst

Drogen-Streit eskaliert

Rasch festgenommen wurde auch ein Mann, der in der Leopoldstadt einem 28-jährigen Slowaken ein Messer in die Brust gerammt hatte. Die beiden dürften wegen Drogen in Streit geraten sein. Der Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht werden, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Wenig später wurde der 52-jährige Verdächtige festgenommen. Der Bulgare hatte laut Polizei drei Messer und Pfefferspray bei sich.