Kart-Rowdy will 15 Jahre Sperre nicht akzeptieren

Ganz im Gegenteil für Corberi selbst: Er zettelte auch noch eine Schlägerei an. Das Urteil von 15 Jahren Rennsperre wurde am 19. April verhängt. Vier Tage später entschied der Italiener in Rekurs zu gehen. Jetzt wurde die Berufung offiziell. Die Entscheidung der FIA soll am 22. Juni folgen.