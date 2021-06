Olympia: Höchstleistung bei Total-Überwachung

Bitterer Vorgeschmack

Wasserspringer Alex Hart bekam beim Qualifikationsturnier in Tokio einen Vorgeschmack auf die restriktiven Maßnahmen: „Wir durften neben der Schwimmhalle nur im Zimmer sein, nicht einmal zur Rezeption gehen. Auch die Mahlzeiten wurden uns gebracht. In viel zu kleinen Portionen“, so der Wiener, der auf dem 3-m-Brett realistische Chancen auf einen Quotenplatz hat. Die ungewöhnlich strengen Regeln werden dennoch in Kauf genommen: „Ich brenne darauf, mir den Olympiatraum zu erfüllen!“