Lukas Weißhaidinger in Form: Dritter in Turku

„Ich bin mit dem Auftritt hier in Turku sehr zufrieden, die Weite ist auch sehr gut“, meinte Lukas Weißhaidinger zur „Kronen Zeitung“ in der virtuellen Mixed Zone, „es war ja mein erster internationaler Auftritt seit der WM in Doha 2019. Wegen der Pandemie bin ich seitdem nicht mehr im Ausland gestartet.“ Dies sei doch ein merkwürdiges Gefühl gewesen, wie er sagte: „Da war zuvor ein wenig Bammel dabei.“ Luki musste sich erst mal wieder an das ganze Umfeld eines großen internationalen Meetings einfinden, Flug, Hotel (das man nur zum Wettkampf verlassen durfte) und das Wiedersehen mit der Weltelite.