Wallern setzt auf die Kraft der Sonne

Aber nicht nur das: In Wallern ist auch ein Sonnenpark geplant. In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde zumindest einmal ein Grundsatzbeschluss in diese Richtung gefasst. Geplant wird von der Energie Burgenland. In der ersten Phase ist die Errichtung eines Sonnenparks auf 45 Hektar angedacht.