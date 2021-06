Mann zeigte Kindern in Park „echte Pistole“

WEGA-Einsatz am Samstagnachmittag im Hilde-Sochor-Park in Wien: Ein Mann hatte für Panik gesorgt, nachdem er mehreren Kindern eine laut deren Angaben „echte Pistole“ gezeigt und einen weiteren Zeugen damit bedroht hatte. Der 49-jährige Verdächtige konnte wenig später in einem Innenhof von der WEGA festgenommen werden - er hatte 2,8 Promille Alkohol im Blut. Die Waffe stellte sich schließlich als CO2-Pistole heraus, ein CO2-Maschinengewehr hatte der Mann allerdings auch noch in seinem Rucksack.