Prügler kamen im Mühlviertel mit Taxi zum Opfer

Ein 32-Jähriger war am Sonntag gegen 0.35 Uhr in Unterweitersdorf am Nachhauseweg. Plötzlich wurde er im Bereich der Bushaltestelle vor einem Bankinstitut, Höhe Untere Dorfstraße 2, von zwei bislang unbekannten Tätern attackiert. Diese waren kurz zuvor aus einem Taxi ausgestiegen.