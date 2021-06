Arnautovic kämpft vor Journalisten mit den Tränen

Gefragt nach seiner Zeit in China, zeigte Arnautovic ungeahnte Gefühle. „Ich habe Monatelang meine Kinder und meine Familie nicht gesehen. Das war nicht einfach“, sagte er ins Mikrofon. Da blieb die Stimme schon einmal kurz weg. „Ich habe dort viel durchgemacht“, setzt „Arnie“ nach, „und bin jetzt wieder froh, hier in Österreich zu sein. Ich will das Land und meine Familie glücklich machen.“ Dann aber war‘s um Markos Contenance weitgehend geschehen. Er versteckte sein Gesicht hinter seinen Händen, drehte sich weg. Teamchef Franco Foda, der daneben saß, spendete Trost, indem er seinen Schützling die Hand um die Schulter legte und ihn kumpelhaft tätschelte.