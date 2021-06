Hurricanes verkürzen im Play-off gegen Tampa Bay

Die Carolina Hurricanes sind am Donnerstag im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL in der „best of seven“-Serie gegen Meister Tampa Bay Lightning im dritten Spiel „angekommen“. Mit einem Treffer von Jordan Staal in der 6. Minute der Verlängerung machten die Hurricanes den 3:2-Auswärtssieg perfekt und verkürzten in der Serie auf 1:2.