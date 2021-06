Alaba: Warum nicht auf einer „Weltklasseposition“?

Die EURO rückt immer näher! Die Baustelle Nummer eins ist der Angriff, aber gleich an zweiter Stelle kommt David Alabas taktische Rolle. „Er ist auf drei Positionen Weltklasse - als Linksverteidiger, Innenverteidiger und Sechser“, sagte der scheidende Bayern-Trainer Hansi Flick am 22. Mai nach dem letzten Spiel von David Alaba für den deutschen Rekordmeister. Ergänzend fügte der nächste deutsche Teamchef hinzu: „David ist das Herz der Mannschaft, einer, der alle mitnimmt und verbindet, der für einen Trainer oftmals aus eigener Motivation Spieler auf den richtigen Weg mitbegleitet.“ Nun tut sich in Österreich ein ähnliches Problem wie schon in 2016 auf.