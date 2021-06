Bürgermeister sind beim Tierschutz Hände gebunden

Retter müssen für Kosten aufkommen

„Weil der Besitzer auf 17 Pferde freiwillig verzichtete, muss Animal Spirit auch sämtliche Kosten für die Tiere, wie Tierarzt, Hufschmied, Transport etc. alleine tragen. Verursacht wurde das Elend aber nicht nur vom Landwirt und Pferdehalter, sondern offenbar auch durch die untätigen Behörden, die jahrelang weggesehen haben“, so Marion Reisinger von Animal Spirit. Neun Pferde müssen weiter am Hof ausharren.