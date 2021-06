Sixers, Hawks und Jazz im NBA-Viertelfinale

Die Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks und Utah Jazz haben sich in der ersten Runde im NBA-Play-off durchgesetzt und ihre jeweilige Serie mit 4:1 für sich entschieden. Die 76ers gewannen am Mittwochabend (Ortszeit) 129:112 gegen die Washington Wizards, Atlanta bezwang die New York Knicks im fünften Spiel auswärts 103:89 und Utah besiegte die Memphis Grizzlies 126:110. Noch einen Sieg vom Aufstieg ins Viertelfinale entfernt sind die Dallas Mavericks.