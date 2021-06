„Farbradar“ spürt unentdeckte Krebsvorstufen auf

Die Technologie ebnet den Weg für neue Krebsbehandlungen, so die Akademie der Wissenschaften. Wie? Die Zellen werden eingefärbt. Die Farbtöne zeigen die „guten“ wie „bösen Buben“ an. In einem Stadium, in dem kranke Zellen bisher unentdeckt blieben. In Folge kann der Einfluss der befallenen Zellen auf die anderen abgemindert werden, in dem man sie sozusagen nicht mehr mit den anderen Zellen kommunizieren lässt.