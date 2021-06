Rückschlag für Tokio! 10.000 Freiwillige sagen ab

Der Impffortschritt in Japan ist gering, die Bevölkerung ist mehrheitlich gegen die Ausrichtung der Spiele in diesem Jahr. Auch viele Sponsoren sind unzufrieden, sie beklagen fehlende Planungssicherheit. Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga will allerdings ebenso wie das Internationale Olympische Komitee an den Plänen festhalten. Hilfe kommt von den G7, sie wollen ihre Unterstützung in einem Statement festhalten.