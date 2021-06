Copa in Brasilien: Hat sich Bolsonaro verschätzt?

Trotz der Kritik an der Verlegung der Copa America in den Corona-Brennpunkt Brasilien hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro die Austragung des Fußball-Turniers zugesichert. „Soweit es von mir abhängt, von allen Ministern, einschließlich des Gesundheitsministers, steht es bereits fest, es wird sie (die Copa America in Brasilien) geben“, sagte Bolsonaro zu Anhängern, wie das Nachrichtenportal „G1“ am Dienstag berichtete.