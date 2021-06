ÖFB-Team: „Casting-Show“ bei der Premiere

Premiere für unser Fußball-Team heute (21 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) in Middlesbrough! Noch nie vor einem Großereignis absolvierte man einen der allerletzten Tests im Ausland, für die Premiere hat man sich mit England gleich einen Brocken ausgesucht. Einen Brocken, gegen den es zur vorletzten „Casting-Show“ vor dem ersten EURO-Spiel am 13. Juni in Bukarest gegen Nordmazedonien kommt, der letzte Test ist Sonntag in Wien gegen die Slowakei.