Corona kann die Bregenzer Festspiele nicht stoppen

Die 75. Bregenzer Festspielsaison lockt mit einem vielfältigen Programm, das Neues neben Bewährtem in einem breitgefächerten Bogen präsentiert. Die Oper „Nero“ im Festspielhaus eröffnet am 21. Juli die Festspiele 2021. Tags darauf feiert das Spiel auf dem See Rigoletto Wiederaufnahme-Premiere auf der Seebühne. Insgesamt sind bereits 115.000 Tickets verkauft, 65.000 Tickets zusätzlich gebucht. Es gibt noch Karten im freien Verkauf.