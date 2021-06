Corona-Selbsttests haben sich vervierfacht

Das Coronatest-Verhalten der Vorarlberger ändert sich zunehmend. Immer mehr Menschen setzen auf die Wohnzimmertests mit Registrierung, anstatt sich in einer Teststraße anzumelden. Im Vergleich zu Mitte Mai hat sich die Anzahl der Selbsttests auf 54.121 vervierfacht. Insgesamt wurden in Vorarlberg 353.000 registrierte Tests abgenommen - auch in Apotheken und Teststraßen.